Rozkvitnuté Humenné, AstraZeneca druhýkrát a certifikát vo vrecku

Naše konanie je o prioritách. Mojou prioritou bolo čím skôr dať sa zaočkovať; viacej sa bojím covidu ako vakcíny. Keďže AstraZeneca je pod drobnohľadom, vedela som, do čoho idem. No že to zvládnem, verila som už pred prvou dávkou.

Keď som spomenula, že idem si po druhú dávku vakcíny, automatická otázka viacerých bola, či Pfizeom alebo Modernou. Keď som povedala, že je to AstraZeneca, niektorí vyslovili, iným som videla na očiach nevyslovenú otázku: Nebojíš sa? Veď si prekonala najvyšší stupeň lymfómov.

Práve preto sa nebojím očkovať, ale sa bojím covidu. Nie že si neviem predstaviť, ale si to ani nechcem predstaviť dostať sa na umelú pľúcnu ventiláciu. A tak robím všetko pre to, aby som sa jej vyhla. Som zaočkovaná už po druhýkrát.

V Humennom som bola v sobotu 22. mája - presne po 10 týždňoch. Ľudí pred budovou obchodnej akadémie, kde sa v telocvični očkovalo, bolo neúrekom. Pozývacia sms mi prišla na 9.55 hod dva dni pred termínom očkovania.

V sobotu ráno došiel vlak na humenskú stanicu už pred ôsmou hodinou, takže som voľný čas využila na prechádzku mestom, v ktorom som na internáte strávila štyri stredoškolské roky.

Očkovalo sa na tom istom mieste, teda v telocvični súčasnej obchodnej akadémie (voľakedy strednej priemyselnej školy chemickej). Pred školu som prišla tesne pred desiatou, aby som dlho nečakala. No očkovanie malo 20-25 minútový skĺz. Za tých niekoľko minút som oproti marcu vycítila trošku napätejšiu atmosféru pred vstupom do objektu; v marci totiž išlo všetko ako po masle. Jedna pani z organizačného tímu totiž vyšla z budovy von, kde kopa ľudí čakala na očkovanie a vyzvala nás, aby sa na jednu stranu postavili tí, ktorí už majú pri sebe doma vypísané formulár i dotazník a na druhú stranu tí, ktorí to nemajú. To znamenalo, že tí s formulárom budú o niečo skôr zaočkovaní, lebo už nemuseli čakať v rade na vypisovanie papierov. Zazneli hlasy, že v sms nebolo nič písané o formulári, na čo dotyčná pani reagovala, že v e-maili áno, a mala pravdu. No ako sa ukázalo, e-maily čítalo len veľmi málo ľudí. Preto odporúčam všetkým, ktorí sa na očkovanie ešte len chystajú: Nezabudnite si doma sadnúť k PC, nájsť na https://korona.gov.sk/nova-registracia-ockovanie-cakaren/ tlačivá "súhlas pacienta..." a dotazník, vyplňte si ich a vytlačte, aby ste urýchlili priebeh očkovania.

Vnútri očkovacieho centra už prebiehalo všetko tak ako minule. Vlastne ešte jeden rozdiel. Pani doktorka, pod dohľadom ktorej mi sestrička pichla injekciu s vakcínou, mi nakoniec podala certifikát o vakcinácii v slovenskom a anglickom jazyku, ktorý mal v sobotu svoju premiéru nielen v Humennom.

Doma som sa tentokrát obišla aj bez paralenu. Najviac som cítila poriadnu únavu. V sobotu ma na dvakrát chytila slabá triaška, v nedeľu popoludní potenie a to bolo všetko.

Keď som cestou domov sedela opäť vo vlaku, rozmýšľala som, prečo sa niektorí ľudia viac boja AstraZenecy, keď majú o nej celý komplex informácií, ako Sputnika, o ktorom je tých informácií menej? Osobne sa viacej bojím skrytého nepriateľa, teda v tomto prípade Sputnika. Dala by som sa ním zaočkovať iba v prípade, že by som nemala žiadnu inú možnosť, lebo najväčším nepriateľom je covid. No ťažko chápem aj to, že ak sa niekto bojí AstraZenecy a Sputník ešte stále nie je k dispozícii, prečo sa nejdú čím skôr zaočkovať Pfizerom alebo Modernou? Ja som pred 10 týždňami možnosť výberu nemala. Výberom vtedy bolo buď sa dať zaočkovať AstraZenecou alebo čakať (no nevedela som ako dlho) za Pfizerom alebo Modernou. Zvolila som si očkovanie, lebo toto je z môjho pohľadu pre mňa najdôležitejšie. Chcem veriť, že tak bude rozmýšľať podstatná väčšina obyvateľov Slovenska.

V sobotu ráno ma v dobrom pocite podporovalo tiež slniečko na jasnej oblohe, a tak znova pozývam na vychádzku po meste Humenné, ale už inou trasou.

Vlak znova prevažne zíval prázdnotou. (Agáta Krupová)

Vychádzkovým krokom som sa vybrala do centra mesta s letmým poobzretím sa smerom späť k vlakovej stanici. (Agáta Krupová)

Všade to dýchalo kvitnúcim májom. Až sa na tomto bytovom dome ukončí renovácia, bude to veľmi pekný pohľad. (Agáta Krupová)

A tu je prázdno. (Agáta Krupová)

O nejakých pár sto metrov ďalej - bližšie k centru - čaká na antigénové testovanie malá hŕstka ľudí. (Agáta Krupová)

Listnáče v peknej symbióze s ihličnanmi. (Agáta Krupová)

A už som oproti rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých, ale neprechádzam na druhú stranu, zastavím sa pri ňom cestou späť. (Agáta Krupová)

A už som na začiatku pešej zóny na Námestí slobody pri buste M.R. Štefánika. (Agáta Krupová)

Aj mesto Humenné má svoj máj. (Agáta Krupová)

Pamätník obetiam 2. svetovej vojny. (Agáta Krupová)

Vstup do areálu renesančného kaštieľa so záhradami a parkom lemujú sochy leva a levice. (Agáta Krupová)

Kaštieľ bol pôvodne sídlom Drughetovcov, neskôr Andrassyovcov. V súčasnosti sa v ňom nachádzajú expozície Vihorlatského múzea Humenné. (Agáta Krupová)

Pred kaštieľom sú na podstavcoch pod plastikami leva a levice aj erby. (Agáta Krupová)

Chodníčkom sa možno dostať tiež ku skanzenu ľudovej architekúry. No tam som už nešla, až toľko času som nemala. (Agáta Krupová)

Pred východom z parku som si všimla na boku dve kamenné sochy. Sú to alegórie ženy s dieťaťom a alegórie ženy s levom. Sochy sú už iba kópie originálov v neskorobarokovom štýle. (Agáta Krupová)

Po východe z parku som sa ešte raz pristavila pri krásnych kvetinových záhonoch a teraz ich už aj vyfotila. (Agáta Krupová)

Za záhonmi som nahodila spiatočku. Aj by som sa bola pristavila, aj si langoš dala, no mala som smolu. (Agáta Krupová)

Jedna mladá sympatická rodinka sa akurát rozbehávala na sobotňajší cyklistický výlet. (Agáta Krupová)

A už som sa blížila ku kostolu z inej strany ako predtým. (Agáta Krupová)

Prešla som okolo kostola a dostala som sa pred čelnú fasádu. (Agáta Krupová)

Plastika na boku kostola pri vstupe do objektu fary. (Agáta Krupová)

V kostole akurát prebiehalo sobotňajšie upratovanie. (Agáta Krupová)

V myšlienkach som si spomenula na nášho bývalého duchovného otca Juraja Riška, humenského rodáka, ktorý nedávno zomrel na covid vo veku 51 rokov. Tu mal pohreb a na humenskom cintoríne je aj pochovaný. (Agáta Krupová)

A už som si to šinula ku škole, lebo už ma súril čas. Slnko sa začalo kryť za oblaky a vietor sa pohrával s vetvami briez. (Agáta Krupová)

Pri škole na vakcínu už čakalo hodne ľudí. Tak si všetci držme palce, aby sme sa držali v zdraví čo najďalej od covidu. (Agáta Krupová)

