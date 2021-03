V každom dome iná varecha – Veľkonočný "sirek" a iné požívatiny (nielen) do košíka

Pre pandémiu koronavírusu sa u nás na východe Slovenska už druhý rok nebude svätiť veľkonočná paska. Napriek tomu, že jedlá nebudeme chystať do košíka, doma na veľkonočnom stole určite chýbať nebudú.

Veľkonočné jedlá pripravujem tak, ako ma to naučili mama s babkou.

Šunka

Už pred polnocou na Veľký piatok dávam variť šunku, spravidla z pliecka. Vždy mi príde na um otec, ako hovoril, že šunka z pliecka nie je suchá, ale výborná šťavnatá. Dnes už je aj z pliecka pekná šunka a naozaj chutná, šťavnatá. Pred rokom 1989 to však bolo doslova umenie vybrať okom takú, ktorá by spolovice nebola mastná.

Umytú šunku vložím do hrnca s vodou a na miernom ohni varím nie viac ako hodinu. Potom ju v tom vývare nechám do ráno vychladnúť. Ráno ju vyberiem a nechám na cedidle odkvapkať. Šunkový vývar vylievam. No moja babka nikdy. Dochutila ho koreňovou zeleninou a urobila doň haluški-tarhanki. To znamená, že husté vyváľkané zemiakové cesto nekrájala na rezance, ale rukou odtrhovala z neho drobné kusy a vhadzovala do vriacej vody.

Paska

Nárečové slovo odvodené od slova Pascha, teda Veľká noc. Paska je veľkonočný koláč, ale paskou nazývame aj košík so všetkými dobrotami, ktoré nosíme ku kostolu na svätenie. Lebo za pekného počasia sa jedlá svätia vonku na dvore.

Paska sa pečie zvyčajne ráno na Bielu sobotu. Pečie sa zo sladkého kysnutého cesta, v ktorom nesmú chýbať hrozienka. Mama i babka merali všetky ingrediencie od oka. Ja až taká macherka som nikdy nebola, vždy som piekla podľa receptu.

Urobíme si kvások z 2 dl mlieka, 1 PL cukru a 2-3 dg droždia (pol balíčka alebo trošku viac). Pol kila vyhriatej hladkej múky zmiešame so štipkou soli, jedným vajíčkom, 2 PL kryštálového cukru; k tomu pridáme 7 dg masla rozpusteného v 2 dl mlieka a napučaný kvások. A samozrejme nesmieme zabudnúť do toho všetkého pridať aj hrozienka. Z tejto masy vypracujeme hladké a lesklé cesto tak, aby sa odlepovalo od misy. Keď máme cesto vypracované, misku prekryjeme obrúskom a dáme kysnúť na teplé miesto. Z vykysnutého cesta môžeme urobiť dva okrúhle bochníčky (na vrch vždy urobíme krížik) alebo jeden pletenec – cesto sa rozdelí na tri časti, z ktorých sa vyformujú šúľky; z nich sa upletie vrkoč, ktorý sa stočí do venca. Chvíľu necháme ešte kysnúť na vymastenom plechu a potom bochníky alebo pletenec ešte potrieme olejom a upečieme. Naša babka potierali pasku žĺtkom, aby pri pečení chytila na povrchu sýtu hnedú farbu.

V súčasnosti už máloktorá mladá gazdiná pečie doma pasku, ale kúpi v obchode hotový produkt.

Sirek (v šarištine sa ypsilon nepoužíva – pozn.)

Doma sme vždy robili sladký variant. Vlastne dlho som si myslela, že iný neexistuje. Až raz prišla návšteva a po ochutnaní urobila divnú grimasu. U nich doma robili slano-pikantný variant. Takže každý má na výber. Alebo základnú hmotu – vajíčka rozhabarkované v mlieku – pred varením osolí a ochutí čiernym korením, alebo do hmoty pridá len štipku soli (tak ako pri príprave palaciniek) a cukru podľa chuti, nakoľko sladký sirek chce mať.

Základná miera pri príprave sirka je: Na 1 vajíčko 1 dl mlieka.

V mlieku rozhabarkujeme vajíčka ochutené štípkou dvomi soli a kryštálovým cukrom podľa chuti. Na šporáku privedieme do varu. Keď sa nám hrudky uvareného syra oddelia od srvátky, zložíme z ohňa a precedíme cez pripravenú gázu.

Gázu stiahneme šnúrkou alebo gumičkou, zavesíme napríklad na dvierka kuchynskej linky. Niekoľko hodín necháme odkvapkať. Nemusíme čakať ani za šunkou, sirek chutí aj sám alebo s vajíčkom a cviklou v sladkokyslom náleve.

Paska, šunka a sirek spolu s klobásou a vajíčkami sú najzákladnejšie komponenty, ktoré v našom kraji kladieme do košíka. Ostatné už závisia od tradície v jednotlivých rodinách - maslo a soľ v pohárikoch, ovocie, čokoládové vajíčka, "barančeky" spravidla ako sladký koláčik (piškóta) a iné. Do košíka zvyknú niektorí dať na posvätenie aj novo kúpený ruženec. Vajíčka - kraslice - tiež sa zdobia všelijako.

Keďže ani minulého roku sa jedlo v kostoloch nesvätilo, prinášam len detailnejšie zábery z obsahu veľkonočných košíkov spred viacerých rokov.

