Warwick Castle pred rokom

Pred rokom v čase Vianoc som navštívila hrad Warwick. Vtedy som ešte netušila, že v priebehu roka 2020 nebude samozrejmosťou cestovať do Veľkej Británie, hoci som už počas Vianoc 2019 mala znova kúpené letenky na leto.

Človek mieni, Pán Boh mení. S najbližšími sa mi nepodarilo stretnúť počas tohtoročných Vianoc, hoci sme ich pred rokom plánovali stráviť tentokrát spoločne na Slovensku. Ako hovorím - snaha bola, no karty rozhádzal koronavírus Covid-19. A tak aspoň spomínam na spoločné Vianoce 2019 a vítanie nového roku 2020, ktorý sme si všetci predstavovali všelijako, len nikto nie tak, aký bol skutočne.

Pred rokom vo vianočnom čase som teda navštívila hrad v anglickom meste Warwick a mestá Windsor a Eton, ale venovať sa budem zatiaľ iba hradu Warwick.

Mesto Warwick je vyše 30-tisícové obchodné mesto v grófstve Warwickshire v Anglicku, nachádzajúce sa v blízkosti rieky Avon.

Warwick Castle, ktorý sa vypína nad mestom, bol postavený v ohybe rieky Avon. Vďaka takejto polohe bol z východnej strany dobre chránený, z čoho v minulosti vyplýval aj jeho veľký strategický význam.

Názov „Warwick“ v preklade znamená „obydlie pri splave“.

Prvé hradné opevnenie Warwick Castle bolo podľa legiend vybudované ešte v roku 914 dcérou Alfréda Veľkého Ethelfledou. Hrad Warwick ako „motte and bailey“ (drevenú stavbu na umelo vytvorenom alebo prírodne prispôsobenom návrší) založil v roku 1068 William Dobyvateľ počas dobytia Anglicka Normanmi, ktorí sem prišli zo severu Francúzska. Kamenný hrad vznikol v rokoch 1154 – 1189 za vlády kráľa Henricha II.

Jednotlivé časti hradných exteriérov zachytené, keď prestalo silno pršať:

V priebehu stáročí sa na hrade menili rôzni majitelia, robili sa rôzne hradné úpravy, zároveň ho ničili útočníci i požiare a nachádzal sa tu aj žalár. Hrad slúžil predovšetkým na vojenské účely, ale od 14. storočia predstavoval aj symbol moci. V 16. storočí, keď ho počas cesty po krajine navštívila aj kráľovná Alžbeta I., bol hrad v havarijnom stave.

V roku 1604 získal hrad Sir Fulke Greville od kráľa Jakuba I. a začal ho prestavovať na vidiecke sídlo. Istý starožitník 17. storočia zvaný William Dugdale sa v tom čase vyjadril, že Warwick Castle sa stal miestom nielen veľkej sily, ale aj mimoriadnej rozkoše s najpríjemnejšími záhradami, chodníkmi a húštinami, aké inde v Anglicku ťažko nájsť. Avšak rôzne nepokoje a sprisahania voči monarchom, obliehanie hradu a útoky naň počas prvej anglickej občianskej vojny opätovne nepriaznivo poznačili hradný objekt, ktorý znovu začal chátrať. V rokoch 1643-1660 počas druhej anglickej občianskej vojny bolo na hrade až 302 vojakov. Po skončení bojov prebehla na hrade rozsiahla modernizácia interiérov, a to v rokoch 1669-1678. Francis Greville, ôsmy barón Brooke, získal v roku 1759 titul Earl of Warwick (gróf z Warwicku). Vzápäti na to povolal do Warwicku talianskeho maliara Antonia Canaletta, aby zvečnil hrad svojimi maľbami a odborníka na anglickú krajinnú záhradu Lancelota Browna, aby uskutočnil prirodzenejšie architektonicko-urbanistické prepojenie hradu s riekou. Tiež boli sem povolaní aj iní majstri od jednotlivých fachov, ktorí boli potrební k modernizačným prácam na hrade i hradnom areáli. Realizácia zmien si však získala nielen viacerých veľkých obdivovateľov, ale aj niekoľkých nepríjemných kritikov. Ďalší potomok Grevillovcov – George Greville – sa kvôli finančne náročnej prestavbe hradu dostal do vysokých dlhov, a to vo výške 115 tisíc libier, čo v dnešnom prepočte činí asi 20 miliónov libier. A tak v roku 1802 Grevillovci o hrad prišli. Grófom z Warwicku bol hrad znovu vrátený v roku 1813. V 2. polovici 19. storočia (1871) zničil časť hradu požiar. Opravy a obnova hradu v rokoch 1872-1875 boli dotované darmi od verejnosti, ktorých výška dosiahla 9.651 libier (v súčasnom prepočte 920 tisíc libier).

A kde sú začiatky turizmu na Warwick Castle?

Jednotlivci vraj začali navštevovať hrad od konca 17. storočia, ale rozmach prišiel v priebehu 19. storočia. V roku 1858 navštívila hrad aj kráľovná Viktória. A keďže v roku 1885, gróf zavrel hrad pre návštevníkov, lebo sa mu stali príťažou, vyvolal tým v meste zdesenie. V jednej správe sa písalo:

"One day last week eight American visitors who were staying at one of the principal hotels left somewhat hurriedly in consequence of their being unable to gain admission to the castle."

Jeden deň minulý týždeň osem amerických návštevníkov, ktorí sa zdržiavali v jednom z hlavných hotelov, odišlo akosi uponáhľane v dôsledku toho, že nemohli získať vstup na hrad.