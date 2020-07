O priateľstve

Začalo to pred 85 rokmi v USA. Niežeby dovtedy bolo priateľstvo všetkým ľahostajné. No vieme, že v histórii ľudstva sa veľké city vždy bili s veľkými neresťami. Možno preto to pripomínanie Dňa, aby sme nezabúdali.

„Hlavnou myšlienkou Medzinárodného dňa priateľstva je uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobrú náladu. Tento deň by sme mali osláviť so svojimi priateľmi, vyjadriť im svoju vďaku, lásku a obdariť ich maličkosťou.“ (In: Kalendár Aktuality)

Jedna z publikovaných definícií hovorí, že priateľstvo medzi ľuďmi je vzájomná sympatia, duševné porozumenie, činorodé spojenectvo, poskytovanie pomoci a ochrany či náklonnosť k spolupráci a k združovaniu sa.

Dobrí priatelia vždy boli, aj budú, tak ako sa vždy nájdu aj nejakí nepriatelia. A možno ani nie nepriatelia, ale nežičlivci, závistlivci, neprajníci.

Svojich priateľov si veľmi vážim. Takých skutočných, ktorí mi nielen pomohli v ťažkých chvíľach, ale ktorí dokázali byť ku mne aj zdravo kritickí, ak som chybila.

Nad obsahom či hĺbkou priateľstva sa oddávna zamýšľali mnohí. Skúsenosť vekov nachádzame tak v prísloviach mnohých národov ako aj v citátoch mnohých mysliteľov. Koľko ich poznáme? Nespočetné množstvo. Niektoré pripomeniem.

Začnime ukážkami oslavných.

Ak máš dobrého priateľa, máš viac, ako má on. (Thomas Fuller) Cesta do priateľovho domu nie je nikdy dlhá. (Dánske príslovie) Priateľ – niekto, pred kým môžeme myslieť nahlas. (Ralph Waldo Emerson)

Teraz niekoľko poradných.

Dobrého priateľa si váž ako drahý poklad. Dobrá studňa v suchu vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa poznáva. (Slovenské príslovie) V núdzi poznáš dobrého priateľa. Buďme krajne podozrievaví voči takým výrokom našich priateľov, ktoré sú nám po chuti. (René Descartes) Jeden z mojich priateľov očakáva všetko na svete a je sklamaný, keď nie všetko je to najlepšie. Ja som začal s iným extrémom – nečakám nič, ale vždy som plný vďaky za rozličné blahá. (Ralph Waldo Emerson)

Mnohí sa vo svojich priateľoch zmýlili, a tak cítili potrebu vyslať ďalším výstrahu.

Falošný priateľ je horší ako nepriateľ. (Lev Nikolajevič Tolstoj) Falošní priatelia sú ako tieň. Vidíš ich len za svetla. (Ibrahim Maiga)

A páčia sa mi aj tieto:

Človek zomiera toľkokrát, koľkokrát stratil priateľov. (Francis Bacon) Človeku nie je nič vítanejšie ako priateľ v pravú chvíľu. (Titus Maccius Plautus)

Veľmi rýchlo sa však vieme dopracovať aj k uštipačným citátom o priateľoch a priateľstve.

Ak máš plný mešec, priatelia si ťa nájdu. Dejiny sú naplnené príkladmi o vernosti psov viac ako o vernosti priateľov. (Guy de Maupassant)

Za svojho života som poznala veľa dobrých ľudí, ktorým vďačím za priateľstvo, za veľa pekných spoločných chvíľ rozhovorov a zábavy, za pomoc, za to že mi v istých situáciách dokázali otvoriť oči pravdou, ktorá možno nebola veľmi príjemná, alebo ktorá možno bolela. No od toho sú priatelia, aby občas použili aj bolestivý chirurgický zákrok na vyliečenie hnisajúcej rany. A možno niekedy som aj ja bola takým priateľom, ktorý otvoril oči druhému. No boli aj takí, ktorí si priateľstvo vysvetľovali tak, že k nim musím byť len milá; ak chcem byť ich priateľom, mám im iba lichotiť aj za cenu falše. V takom prípade naše priateľstvo stroskotalo.

Preto prikladám ešte tento:

Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby. (René Descartes)

Vážme si svojich dobrých priateľov a buďme aj my dobrými priateľmi, na ktorých je spoľahnutie.